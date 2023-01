Három napig megyénken halad keresztül a Miskolcról Budapestre tartó Tudásmenet az oktatásért. A pedagógus szakszervezeti vezetők hat nap alatt nem csak gyalogolnak, az egyes megálló helyeken fórumokon is részt vettek. Hétfőn Tibolddarócon vázolták nekik a dél-borsodi iskolák oktatási és munkáltatói problémákat a résztvevők, kedden Egerben, a Bródy Sándor Könyvtárban jöttek össze huszonöten, hogy meghallgassák az út tapasztalatait és elmondják a saját maguk által észlelt gondokat a pedagógusok.

Elhangzott, Heves megyében sem kapnak pénzt a túlóráért a tanárok, a pedagógus társadalom elöregszik, még nagyobb hiány várható. Szóvá tették, hogy kevesen vesznek részt a megmozdulásokban, s szolidaritást sem tapasztalnak, igaz, más szakmák képviselői ugyanúgy kevés támogatást kaptak a többiektől. Azt vették észre, hogy a fiatalok inkább elmennek, a végzős tanár szakosokban sincs elkötelezettség, vagy súlyos szakmai hiányosságaik vannak. Egy hozzászóló szerint furcsa, hogy az egri egyetem tanárai nem jelentek meg a rendezvényen, pedig ők a pedagógusok képzéséből élnek. Szintén tapasztalat, hogy a gyerekek nem lettek butábbak, és a tanárok sem lettek gyengébbek. Mégis szakmunkás képzőbe olyanok járnak, akik nem lesznek képesek önálló munkavégzésre. Elhangzott, sok fölösleges dolgot kell tanulniuk a gyerekeknek, s magasabb óraszámot írnak elő, miközben a felkészítés kevesebb órában is elvégezhető.

Gosztonyi Gábor és Totyik Tamás a Pedagógusok Szakszervezetének alelnökei több súlyos adatot is ismertettek a közönséggel. Például, hogy a covid járvány hatására százezer elsősből tízezer évet ismételt, ez a második világháború óta nem látott arány. Vagy, hogy idén hat és félezer tanár szakos hallgató kezdte meg tanulmányait az egyetemeken, s ha mind annyian végeznének, öt év múlva akkor sem tudnák pótolni a 7900 nyugdíjkorhatárt elérő tanárt. Öt év múlva huszonkétezerrel több pedagógus fog hiányozni a magyar oktatási rendszerből. A PISA kompetencia felmérésen a 7 fokozatú skálán legfeljebb 4-est elérők aránya 60 százalék volt, s az a legrosszabb, hogy a nemzetközi felmérések szerint ők alkalmatlanok a munkaerő-piaci elhelyezkedésre. A gyerekek 25 százaléka alulteljesít a kompetenciaméréseken, kezdeni kell valamit a leszakadókkal. Erre nincs jelenleg elégséges program, tehetséggondozás van, de azzal nincsenek gondok. Nem azon kell vitatkozni, hogy Wass Albert, vagy Esterházy Péter kerüljön be az iskolai tananyagba, hanem a felzárkóztatással kellene foglalkozni.

Úgy látták, megosztottá vált a társadalom, szerintük a mindenkori hatalom osztotta meg a népet, szétverve a szolidaritást. A szakszervezeti vezetők arról is beszéltek, a tanároknak ki kell állni magukért, nem úgy, mint eddig tették. Azt javasolták, bármilyen utasítást kapnak, kérjék azt írásban, s ne féljenek pert indítani a túlmunka kifizetéséért (három évre visszamenőleg lehetséges ez), hiszen milliárd forintokat hagynak elveszni a rendszerben. Ha a sztrájkolni készülőket behívják az irodába, ne menjenek magukban az intézményvezetőhöz. Ajánlották, hogy csatlakozzanak a szakszervezetekhez és vegyék igénybe a jogászaik segítségét. Kifejtették, az egyházi intézményekben is létre lehet hozni szakszervezeti alapszervezeteket, ezt ugyanis nem tilthatják meg. Elhangzott, a tervezett sávos fizetési rendszer elfogadhatatlan, hiszen az önkizsákmányolásra ösztönözne, illetve a többet teljesítőket abból jutalmaznák, hogy a többiek fizetéséből elvonnának. Szerintük a pedagógusoknak ki kell állniuk magukért, mindenkinek magáért és egymásért is, máskülönben nem remélhetnek sem eredményt, sem szolidaritást annak érdekében, hogy kiharcolják a 21. századi oktatási rendszer kialakítását.