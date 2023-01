Szerdán délután fogadta ötvenezredik látogatóját a répáshutai Bükki Csillagda. Délután kettő órára volt jegye annak a családnak, akik a jubileumi jegyet foglalták le az interneten.

- Lillafüreden foglaltunk szállást, pár napos téli pihenésre érkeztünk. Tavaly hallottam a csillagdáról, ez idő alatt be akartuk iktatni a meglátogatását, a mai gyönyörű időben sétáltunk a környéken és kinéztük a két órás programot. Szeretjük a természetet, a csillagokat. Biztos vagyok benne, hogy felnőtteknek is szuper élmény lesz, izgalommal várom a programot - mondta az ötvenezredik látogató, Kovács Tanács Istvánné, aki Mórahalomról érkezett.

Szádeczky Kornélia, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztályának vezetője kifejtette, a látogatószámuk messzi felülmúlta a várakozást. Amikor a tervek készültek, akkor úgy gondolták, hogy évi 30-37 ezer vendég már jó lesz.

Amint láttuk a nyitás utáni érdeklődést, kicsit bíztunk abban, hogy a tavalyi év végére elérjük az 50 ezret. Majdnem sikerült, épp átfordultunk a januárba. Kevés helyen lehet Magyarországon csillagászati élményt, tapasztalatot szerezni, büszkék vagyunk arra, hogy Kelet-Magyarországon elérhetővé tudtuk tenni – fogalmazott Szádeczky Kornélia.

Elárulta, külföldiek eddig tizenegy országból érkeztek Répáshutára, Szlovákiából és Új-Zélandról is voltak látogatók. Örülnének, ha a százezredik vendéget még idén üdvözölhetnék, két hónap előnyük van tavalyhoz képest.

A programokat továbbra is az égi jelenségekhez is igyekeznek illeszteni, szezonon kívül szombatonként, szezonban pénteken és szombaton is van esti program. Aki hét közben érkezik, a Napot tudja felhőmentes időben megfigyelni, éjjel a Holdat és az égitesteket lehet megtekinteni az időjárástól függően. A planetáriumban viszont mindig az adott időszak képét lehet megnézni. Az időjárásról lehet tájékozódni a csillagda honlapján is. Az osztályvezető hozzáfűzte, tavaly év végén nagy siker volt az ajándékutalványuk, amellyel a megajándékozott bármikorra foglalhat.