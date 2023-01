Az Egri Lokálpatrióta Egylet felhívására öt kategóriában három-három jelöltre lehetett voksolni. A szavazást azért hirdették meg immár 16. alkalommal, mert az egylet számára fontos, hogy az egri polgárok elismerhessék a városukban tevékenykedő, kiemelkedő teljesítményt nyújtó szervezetek és személyek egrieket gazdagító munkásságát.

A díjra jelölteket és a résztvevőket dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is köszöntötte, aki egyebek között arról is beszélt, Eger olyan atmoszférával rendelkezik, hogy a betelepültek is nagyon rövid idő alatt egrinek érezhetik magukat itt. Vele is így volt, hiszen még csak egy hete lakott a városban a családjával, máris úgy érezte, mintha hosszú évek óta Egerben élne.

Buda Péter atyát Habis László köszöntötte

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A meglepetéseket ígérő díjátadón kiderült: a gazdasági társaságok kategória győztese a Pásztor-Hús Kft.

Intézmények közül a legtöbb szavazatot az Országos Mentőszolgálat - Mentőállomás Eger kapta.

A szervezetek kategória nyertese az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, magánszemélyek közül pedig Buda Péter atyára voksoltak legtöbben.

A fiatalok közül pedig Eperjesi Zsófia zenész, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanulója kapta a legtöbb szavazatot.