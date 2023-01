Az elmúlt években örömmel számolt be Kovács Béla polgármester arról, hogy a korábbiakhoz képest jelentősen csökkent a településen a bűncselekmények száma, azonban ez a trend az elmúlt hónapokban megfordult. - Az a tapasztalat, hogy újra növekszik a bolti lopások száma, s a környező települések - Szentdomonkos, Bükkszenterzsébet - lakossága is gyakrabban panaszkodik a közbiztonság érzékelhető romlására - mondta portálunk érdeklődésére a falu első embere. Hozzátette, ebben szerepe van az árak emelkedésének, az életszínvonal csökkenésének is.

A megemelkedett rezsiárakat egyre nehezebb kigazdálkodni, pedig az emberek többsége jóval takarékosabban él, mint korábban. Sajnos ársapkás termékből alig kapható valamennyi a boltokban, pedig mindenki ezeket keresné. Úgy látom, hogy sokan az utolsó tartalékaikat kezdik el felélni. Ráadásul a felszerelt 18 darab köztéri kameránk sem tökéletes. Ezeknek darabjáért havi hétezer forint bérleti díjat fizetünk, ám alig javítanak valamit a helyzeten.

Tudomásunk van arról is, hogy nagyjából öt-tíz garázda ember tartja rettegésben a falvakat, akiket a lakosság név szerint ismer. Többször jeleztük a rendőrségen, hogy ellenük határozottabban kellene fellépni, de egyelőre szabadon grasszálnak. A napokban a Heves Megyei Rendőr-Főkapitány személyesen győződött meg lakóhelyünk körülményeiről. Bízom abban, hogy a gyakoribb rendőri jelenlét visszatartó erejű lesz - fogalmazott Kovács Béla.