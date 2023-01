– Megkerestük az önkormányzati képviselőket is, akiktől elutasító választ kaptunk. Azt mondták, nem jönnek be velünk.Nem veszélytelen a hely, de határozottsággal és tapasztalattal vállalható, semmi bajunk nem esett. Volt aki felismert minket és sok sikert kívánt a munkánkhoz. Délutáni látogatásunknak híre ment a városban és este megkeresett minket a Gyöngyösi Gyepmesteri telep vezetője. – fogalmazott az alapítvány vezetője, Kapin Richárd.

– Februárban asztalhoz ülünk és megbeszéljük, hogy mivel tudnánk segíteni jobb állapotba hozni a Gyöngyös sajgó sebeként tátongó Duranda negyedet, segíteni az állatokon és az embereken is. Természetesen megkeressük a helyi roma önkormányzat vezetőjét is, őt is szeretettel várjuk februárban az egyeztetések során! Ózd-Hétes jó kezdés volt 2022-ben. Idén nagyobb feladat vár ránk – hangsúlyozták az állatvédők.