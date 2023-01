– A nap során a gyerekek madáretetőket festhettek ki saját ízlés szerint, ezeket utána haza is vihették. Huszonöt hagyományos, fából készült etetővel készültünk, de akkora volt az érdeklődés a programunk iránt, hogy gyorsan gazdára talált mind. A kisebb gyermekek madáretető helyett színezőlapokon festhettek ki fákat, madarakat a múzeumi munkatársak segítségével. Hagyományosan lehet állatokat simogatni a rendezvényeinken. Ma ezen az élményelemet csavartunk egy kicsit, és zsákbamacskával kombináltuk. A zsák az állatokkal kapcsolatos feladatokat tartalmazta. A kihúzott teendő szerint volt, aki a nagyon szelíd kutyánkat sétáltatta a múzeum parkjában, volt, aki aranyhörcsögöt gondozhatott, de akadt, akire bátorságpróba várt: meg meri-e fogni az óriáscsótányt. A legbátrabbak kígyót is simogathattak. A kakukktojás-invázió nevű játékban kiderült, hogy egy kicsit évvégi bolondos kedvében lehetett a muzeológus, mert a vitrinekben kiállított tárgyak közé olyan dolgok is bekerültek, amelyek nagyon nem oda valók. Annak, aki valamennyi kakukktojást meg akarta találni, a múzeum mindkét épületének az összes kiállítását végig kellett járni, és a feladatlapra felírni az észlelt rendellenességeket. A legjobb kitöltők között kisorsolunk három, idei Múzeumok Éjszakája családi belépőt. Összességében ismét beigazolódott, hogy ha a múzeum megtekintése az intézmény életében való aktív részvétel lehetőségével párosul, akkor még szívesebben jönnek be hozzánk a látogatók. Épp ezért még lesz ilyen rendezvényünk a jövőben – összegezte Báryné dr. Gál Edit.