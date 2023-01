TISZAFÜRED. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. A TISZAFÜREDI JÁRÁS ÉS VIDÉKE KÖZLÖNYE. 1908. JÚNIUS 11.

Egyről-másról.

Volt itt Tiszafüreden valamikor egy református pap. Sokan emlékeznek még rá, de Bartha Ferenc kántor úr mindenesetre emlékezik. Annak idején gyümölcsészeti egylet is virágzott. Ez a két ember nagyon megkedveltette itt a gyümölcstermelést, de gondoskodott arról is, hogy a gyümölcsfák kellő védelemben részesüljenek.

Azóta már – természetes – nagyon sokat változott a helyzet. Kit érdekel közérdekből manapság a dusan jövedelmező gyümölcstermelés. Csinálja az, a kinek jól esik! Nem kell ide biztatás, nem kell ide agitatió, mind meg jön az esze hozzá a polgárnak magától, ha meg nem jön meg, hát az ő baja.

Ma már az sem izgat, hogy a község egyik tekintélyes kertjét s ennek részét vidékünknek egész gyümölcs termelését irtózatos veszedelem fenyegeti. A nyulas szőllőben irtózatos arányokat öltött a hernyó veszedelem s már ütögeti fejét a többi kertben is. Dehát erről ennyi! Elvégre is közérdekből, vagy hivatali kötelességből senki nem eszik almát, hát miköze hozzá, hogy miből terem. A magán ember meg majd hozat – onnan, a hol kap. Ha meg nem kap, nem eszik.



EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. SZEPTEMBER 1. 1870.

Nyilvános köszönet.

Alulirottak, mint a szent-domonkosi kath. iskolaszék tagjai, községi előljárók és szülők, kötelezve érezzük magunka, nyilvános hangot adni azon tiszteletünknek és hálának, melylyel Turcsányi István helybeli tanitó úr iránt eltelve vagyunk. Ő azon rövid idő alatt, hogy gyermekeinket oktatja, (1860. november 15.) annyi jelét adá nemes, humanus jellemének, a növendékek iránti okos szeretetének, fáradhatatlan szorgalma és buzgóságának, rögös pályáján hazafiui önfeláldozásának, mennyit csak egy hivatása magaslatán álló igazi tanférfiutól várhatni.

Legjobban kitünt ez a f. é. május havában tartott vizsga alkalmával, midőn szerencsések voltunk tapasztalni, hogy gyermekeink mind egytől egyig derült, vidám arczczal voltak jelen, elfogulatlan bátor feleleteket adtak, korukhoz s tehetségükhöz képest csaknem mindnyájan egyenlően jártasak. Ötvenhat tanoncz közül 38-an folyvást olvastak. A hit-, szám- és nyelvtanon kívül birnak alapismeretekkel a földrajz, történelem, polgári jogok, terményrajz s természettanból, és kielégitőleg irnak. És a mit mindenekelőtt kell vala emlitenünk, kitünően figyelmeznek. Miért is bennünket, bár meg nem lepett, de hazafiui örömre hangolt Hevesmegye bölcs és erélyes tanfelügyelőjének a f. é. junius 20-ki megyei iskolatanácsban tett azon kijelentése, mely szerint iskolánkat a legkielégitőbbek közé sorozni méltóztatott.

Ezt a legnagyobb részben Turcsányi István urnak köszönhetjük. Jutalom helyett, melyet adni képesek nem vagyunk, fogadja ezen őszinte elismerésünket.

Szent -Domonkos, julius 17 1870. – Greskovics Bertalan, iskolaszéki elnök; Nyerges József, biró; Nyerges János, Vargha Ferencz, iskolaszéki tagok.



GYÖNGYÖSI LAPOK. TÁRSADALMI, SZÉPIRODALMI ÉS POLITIKAI HETILAP. 1881. DECZEMBER 15.

Vasárnap Gyöngyösön.

Hat nap alatt teremtette Isten a világot, a hetedik napon megpihent. A vasárnap megünneplése innen veszi eredetét.

Az ember is hat napon keresztül töri magát a munkában, hogy a hetediken megpihenjen. Nálunk azonban azt a bibliai mondatot igy kell érteni: „hat nap alatt dolgozz, a hetediken idd le magad a sárga földig.”

Gyöngyösön vasárnap esti kilencz órától kezdve késő hajnalig részeg csoportok orditoznak végig-hosszig az utczákon: káromolva istent, embert és ezt a fakó világot.

Ha valaki leissza magát, ezt természetesen az ő privát dolga, de ha részegségével nyilvános botrányt okoz, istent káromol és a többi polgárok éjjeli nyugalmát háborgatja; ehhez már a rendőrségnek is van szava, illetőleg csak volna, mert valósággal, ugy látszik nincsen. Pedig meghozták a törvényt: a részegségről is, az isten káromlásról is, az éjjeli csendzavarásról is. Csak végre kellene hajtani szigoruan, személy válogatás nélkül, minden előforduló esetben.

Talán attól tart a rendőrség, hogy ha végrehajtja a törvényt, Gyöngyös lakosainak egy negyedrésze, minden hétfő reggelre dutyiban ébredne föl e viszontagságos földi életre.

E félelem kétségtelenül alapos.