Elkezdték már leszerelni a város karácsonyi díszeit, búcsút mondhatunk a díszkivilágításnak, az ünnepi hangulatnak. Juhász Géza, a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője elmondta, a belvárostól haladnak a külső városrészek felé.

– Péntek óta dolgoznak ezen is a kollégáink. Hétfőn már a Dobó térről is elkezdték a díszeket bontani. Kedden a faházakat is elszállítják és teljesen kiürül a tér – közölte.

Elmondta, az ünnepi eszközök ezt követően a telephelyükre kerülnek, ahol karbantartást végeznek.