Társy Diána, az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány, azaz az egri menhely vezetője portálunknak elmondta, több olyan esetről is hallott, hogy póráz nélkül sétáltatott ebek szöktek meg már december 30-án és 31-én délután is, mert már akkor elkezdődött a durrogtatás. A kutyák hallása sokkal kifinomultabb, mint az emberé, így hiába mi nem halljuk a petárdázást, ők megijedhetnek tőle.

– Sok bejelentés volt szilveszter után. Nyolcan jelezték, hogy találtak kóbor kutyát, és rengetegen szóltak, hogy megszökött a házikedvencük. Tömegével tűntek el a portákról, meg is döbbentünk, hogy soha nem látott mértékben voltak most ilyen jelzések. Többen hozzátették, hogy zárt kertből szökött el a jószág. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a kerítés nem jelent akadályt a rémült állatoknak, és hiába nem félt korábban, az idősebb kutyák is ijedőssé válhatnak egyik évről a másikra, vagy valamilyen betegség is okozhatja ezt. Abban tehát soha nem szabad bízni, hogy eddig nem volt szökős – emelte ki Társy Diána. Megjegyezte, a korábbi évekhez hasonlóan most is probléma, hogy sok megtaláltban nincs mikrocsip, így sokkal nehezebben tudják visszajuttatni őket a gazdáikhoz.

A macskák is, a házi- és vadállatok is megrémülnek a durrogtatásoktól, fűzte hozzá.

A gyöngyösi Városgondozási Zrt. által üzemeltetett ebrendészeti telepen nem volt kiemelkedően magas a kóbor kutyák száma az elmúlt napokban.

– A számokat tekintve egy átlagos naphoz képest nem volt kiugrás. Annyi különbség volt most szilveszter után, hogy voltak köztük fajtatiszták is, ezen kívül nem vettünk észre extra dolgot, s a korábbi években is nagyjából ez a tendencia volt jellemző – mondta el portálunknak Palotai Dóra a telep vezetője, ebrendész.

Az újév első napjaiban a gyöngyösi telepre bekerült állatok közel felének már elő is került a gazdája.

– A helyzetet nehezíti, hogy nincs bennük csip. Már a megtalálás napján hazamehettek volna a kóborlók, ha regisztrálva lennének, ami egyébként kötelező is a törvény szerint, de sokan nem tartják be. Ennek hiányában viszont lassabb a folyamat, és sok plusz munkát jelent számunka a gazdák felkutatása. Interneten tesszük közzé a négylábúak fotóit, ezeket többen meg is osztják, így sokakhoz eljut a hír, s jelentkeznek értük a tulajdonosok – jegyezte meg Palotai Dóra.

A beszélgetésünk előtt épp egy szilveszterkor bevitt yorkiért jelentkeztek náluk. Benne sem volt csip, oltása sem volt, így kóbor kutyának számít. Az ilyenek oltva, csipelve a kötelező 14 nap karantén után örökbefogadhatók lesznek, hiszen aki addig nem keresi őket, utána valószínűleg már nem is fogja.

Jelenleg három ilyen kutya van az ebrendészeti telepen, ezért a vezető úgy tervezi, beszél a jegyzővel, hogy kezdjenek el büntetni ilyen esetekben, hátha a pénzbírság elrettentő erővel hatna a gazdákra, és nagyobb hajlandóságot mutatnának arra, hogy csipeltessék az állataikat.

– Van olyan, hogy egy nap öt kutyát is beviszünk a telepre, máskor napokig egyet sem. Most szilveszter után minden napra jutott kóborló eddig – tette hozzá a telepvezető.

Szilvesztertől függetlenül gondot okoznak a kijárós kutyák, akik sokszor ivartalanítva sincsenek, és szabadon kimehetnek a portákról. Palotai Dóra elmondta, tervei között szerepel az is, hogy egyeztet Kapin Richárddal, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány alapítójával, mert úgy gondolja, velük sok kutyát be tudnának fogni, de az is problémát jelent, hogy az elhelyezésben is segítségre lenne szükségük.