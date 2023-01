Az Egererdő Zrt. nem régiben portálunkhoz eljuttatott közleményében a 2023-as évre is felhívja a figyelmet, hogy a hullatott agancs – a pénzben kifejezett, vadgazdálkodási, illetve ennél is magasabb forgalmi értéke mellett – fontos információval bír a vadgazdálkodó számára az adott egyedre és az állományra vonatkozóan. A gyűjtés ezért is folytatható kizárólag a vadászatra jogosult engedélyével. Mivel az Egererdő Zrt. által kezelt területeken a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben próbálják a szakmai tevékenységüket folytatni, ezért nem engedélyezik az agancsgyűjtést, ezzel is biztosítva a vadon élő állatfajok nyugalmát, táplálkozási és rejtőzködési helyük zavartalanságát - közölték.

Az Egererdő Zrt. a területén nem engedélyezi az agancsgyűjtést!

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Mint írják, jellemzően januártól áprilisig vetik le az agancsukat a gímszarvasok. Amennyiben a gyűjtőnek nincs írásbeli engedélye a területileg illetékes vadászatra jogosult szervezettől, a Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerinti lopást követ el, ha hazaviszi az agancsot. Az sem jár jobban, aki felvásárolja, ő ugyanis orgazdává válik. Emellett a vad zavarásáért vadvédelmi bírság is kiszabható az illegális agancsgyűjtőre, mi több megvalósulhat a szintén Btk. szerinti – börtönnel is sújtható – állatkínzás is.