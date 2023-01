Feladatot kaptam. Szokatlant. Azt kérték, foglaljam össze a nap végén írásban, hogy mi minden történt velem aznap. Az is feladat, hogy találjak legalább három olyan momentumot, ami hálával tölt el.

Miután a reggeleket általában a napi hírek böngészésével kezdem, elég erős kihívásnak tűnt a lecke. A napi hírekben ugyanis nem sok olyat találok, ami hálát váltana ki belőlem és köszönetet mondhatnék érte. Lecsupaszítottam hát a saját hétköznapi létemre a felkérést, s lám, már az első napokban rengeteg dolgot találtam, amiért hálával tartozom. Sorolom.

Ma is felébredtem, s bár minden porcikám fáj reggelente, a friss kávé illata örömmel tölt el. Örülök, amikor a földszintről hallom jó anyám neszezését. Ez azt jelenti, ő is felébredt, így van kivel kávézni, közösen reggelit készíteni.

Van egy kis kandallónk, s abba való jó, száraz tűzifa. Az első melengető lángok átjárják a lelket. Van munkám, amiért fizetést kapok. Van kutyám, aki minden szavamra figyel, és boldogan csóválja a farkát, ha játszani is jut időnk. Van kertem, ahol a növényeim a legjobb barátaim.

Vannak jó szomszédaim, akiknek nem közömbös a sorsunk. Rendre megkérdik, miben segíthetnek. Ma például az ősszel kivágott, beteg fát fűrészelte fel az egyikük.

A lányom mindennap megkérdi, hogy vagyunk.

Napról napra erősödik bennem, hogy a dolgok rendben vannak. Gyakoroljanak!