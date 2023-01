Sok családban mérlegelték már, hogy a végzős nyolcadikosok milyen középiskolákban szeretnék folytatni tanulmányaikat. A diákok és szüleik számára is izgalmas időszak következik. Egymás követik a határidők, amelyeket érdemes rögzíteni a sikeres felvételi előtt. A több hónapos procedúra után június 23-24-én lehet majd beiratkozni a választott intézménybe.

Mivel a második tanulmányi félév egyik legfontosabb időszaka következik e korosztály számára, az eduline.hu segítségével mutatjuk a következő fél év vizsga- és felvételi menetrendjét.

Január 19.- ig lehet a pályázatok benyújtani a pályázatokat az Arany János Kollégiumi Programba, az iskolák január 20-ig szervezik meg a találkozást az Arany János Tehetséggondozó Programra pályázókkal.

Január 21-én. 10 órától zajlik a központi írásbeli felvételi vizsga. Ugyanekkor vizsgáznak a nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumba készülők, valamint a nyolcadikosok is. Nem mindenkinek kell megírnia a tesztet, csak azoknak, akik várhatóan olyan középfokú iskolába adják majd be a jelentkezési lapjukat, amely a központi felvételi vizsga eredményét is figyelembe veszi a jelentkezők rangsorolásakor.

Január 31.-én 14 órától lesz a pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja. Ezen azok vehetnek részt, akik január 21-én alapos ok miatt, igazoltan nem tudtak elmenni az írásbelire.

Február 1.-jén az Arany János Tehetséggondozó Programhoz tartozó iskolák megszervezik a találkozást azokkal a jelentkezőkkel, akik a pótló írásbeli felvételi vizsgát írták meg.

Február 10.-én minden diák megtudja, hány pontot szerzett a központi írásbeli felvételin. Közben az Arany János Tehetséggondozó Programra és az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezők is megkapják a pályázatuk eredményét.

Február 22-ig továbbítják az általános iskolák a diákok tanulói és jelentkezési lapjait – ekkor történik meg maga a jelentkezés a középfokú iskolákba. A hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokba jelentkezők (és szüleik) az űrlapok kitöltését és benyújtását egyénileg is intézhetik.

Február 27-től március 14-ig tartják a szóbeli meghallgatásokat a középiskolák, március 21-22-én lehet változtatni a megjelölt iskolák, tanulmányi területek sorrendjén.

Április 28.-án a diákok, a szülők és az általános iskolák megkapják a felvételről vagy az elutasításról szóló határozatot a középiskoláktól.

Május 8-19.-ig rendkívüli felvételit kell tartani azokban az iskolákban, ahol a férőhelyek kevesebb mint 90 százalékát töltötték fel. Ekkor a jelentkezést már egyénileg kell intézni, közvetlenül a kiválasztott iskolában, az ekkor benyújtott felvételi kérelmekről május 19-ig dönt is az igazgató. Egyébként az intézmények egészen augusztus végéig tarthatnak rendkívüli felvételi eljárást.

Június 21-23.-án lehet beiratkozni a középiskolákban.