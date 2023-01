Szombaton rendezték a 65. Országos Postagalamb Kiállítást Hatvanban, az esemény helyszíne az új sport- és rendezvénycsarnok volt. Az eseményt Horváth Richárd polgármester nyitotta meg, örült, hogy vendégül láthatják a rendezvényt és gratulált a 140 éve működő sportszövetségnek. A kiállítás alkalmából számos díjat kiosztottak a tenyésztők között. Elismerték a különböző távú bajnokságok legjobbjait, kiadtak életteljesítmény-díjakat, valamint kihirdették az előzőleg lezajlott küllembírálat eredményeit is, ebben nemek és életkor szerint adtak át elismeréseket az egyes galamboknak és tulajdonosaiknak. Az országos kiállítás nem csak szakmai esemény, hanem barátok is találkoznak ilyenkor, így jó hangulat uralkodott a csarnokban, ezen kívül lehetőség nyílt ismerkedni a tenyésztéshez, versenyeztetéshez szükséges új eszközökkel, takarmányokkal, de lehetett vásárolni tenyészpéldányokat is.