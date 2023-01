Nem sorozatgyilkos mészárolt a fővárosban, s különösebb látvány se mutatkozott. Mégis hatalmas sajtóhír kerekedett egy balesetből. Annyi történt csupán, hogy a belvárosban megbotlott és elesett egy 85 esztendős néni – súlyos sérülést szenvedett –, ám egy órán keresztül senki sem segített neki. A bottal járó idős asszonynak annyi ereje még volt, hogy egy padig elvonszolja magát, s azon ülve kérte a járókelőket, hogy hívjanak mentőt. Végül egy utcaseprő könyörült meg rajta.

Lehetne most itt – a nyilvánvaló ok adott – a szörnyülködő jelzőket és kifejezéseket halmozni. Felhozni a felháborodásunk alátámasztásaként, hogy az Országos Mentőszolgálat nem véletlenül adott ki sajtóközleményt „Hé, Budapest!” címmel az esetről. Végül pedig odabiggyeszteni a kérdést: „Hová jutottunk?” Mégis most arra biztatok mindenkit, hogy ne szaporítsuk a sopánkodó kórus tagjainak számát! Személyes meggyőződésem szerint az ember nem ilyen. Nem bagatellizálni akarom az esetet, felmenteni a közönyösöket, hanem inkább helyén kezelni ezt a rendkívüli, mégis egyedi történetet.

Az ember, legyen bár tele gondokkal terhelt, nyitott, segít, ha bajbajutottat lát. Lehajol, s felsegíti az elesettet, ha szükséges orvosi segítséget hív. Így van ez a falvakban kis- és nagyvárosokban, így kell lennie Budapesten is. Nem helyszínfüggő ugyanis az emberi természet, a jóságnak a világ legzsúfoltabb városaiban is felül kell kerekednie. Mert csak ennek van értelme.