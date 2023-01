Az elmúlt napokban több médium is arról számolt be, hogy Szeged és Miskolc távhőcégeitől is több százmillió forintot - Szegedtől 200, Miskolctól 245 millió forintot - követel kötbérként a gázszolgáltató állami MVM, mert a szerződésben szereplőnél jóval kevesebb földgázt használtak föl a fűtéshez. Mindkét városban méltánytalannak tartják az eljárást, egyrészt azért, mert az intézményeket spórolásra ösztönözték, ezért csökkent a fogyasztásuk, másrészt a melegebb időjárás miatt is kevesebb hőre volt szükség a lakásokban, iskolákban, hivatalokban. Ráadásul az MVM nem év alapon számolja el a fogyasztást és számolja el a kötbért, hanem hónapról hónapra, tehát, ha később hidegebb lesz és a szerződöttnél több gázt fogyasztanának, ismét plusz kiadára kényszerülnének a városi cégek.

Megkérdeztük az egri távhőcéget, az EVAT-ot, őket is érinti-e az MVM lépése. Válaszukban ízt írták, az esetükben sem alul, sem felülfogyasztás nem volt az október és december közötti időszakban, ezért kötbér fizetési kötelezettségük nem keletkezett. A fogyasztás alakulásában természetesen szerepe volt az enyhe időjárásnak is.

Gyöngyösön a városi tulajdonban lévő Városgondozási Zrt. a távhőszolgáltató. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a tavalyi évben nem kellett kötbért fizetniük, azt pedig még nem tudják, januárban mi lesz. A gyöngyösi önkormányzat a saját gázszerződésében megkapta annak a lehetőségét, hogy negyven százalékkal alulvételezzen. Áramszerződésük január elsejétől él, ott még nem volt elszámolás.