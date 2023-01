Hatvanban rendkívül érdekfeszítő kiállítást rendeznek január 14-én, a jövő héten szombaton a sport- és rendezvénycsarnokban. A különleges eseményen mintegy hétszáz postagalambot csodálhat meg a közönség. Érdekesség az is, hogy belépőt csupán a férfiaknak kell fizetniük, a nők és a gyermekek ingyen tekinthetik meg a madarakat, ennek okát azonban nem sikerült megtudunk.

Bodonyi Ferenc, a Magyar Postagalamb Szövetség városi elnökségének a tagja közölte: a postagalamb sport 140 éve létezik Magyarországon. Nem véletlen, hogy ilyen régóta, hiszen nem mindennapi mutatvány, hogy egy háziasított állat akár 1500 kilométerről visszataláljon abba a dúcba, amely az otthonául szolgál. Napjainkban is méltányolandó teljesítmény ez, amit az is jelez, hogy a 66. Országos Postagalamb Kiállításra több ezer érdeklődőt várnak. Az idei rendezvényen csak hazai tenyésztők vonulnak fel, azonban külföldi delegációk is érkeznek majd vendégségbe.

A hatvani elnökség tagja arra is felhívta a figyelmet, hogy a kiállítást megelőző napon bírálják majd el a versenyen résztvevő galambokat. Csak a minősített madarak vehetnek részt a két év múlva esedékes galamb olimpián.