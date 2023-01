Gyakori szokás az újévi fogadalom, betartani azt azonban nem mindig sikerül. Arról, hogy miért akarnak sokan változtatni a szokásaikon éppen az újév kezdetén, s hogy mik a megvalósítás buktatói, tavaly januárban Pankucsi Márta miskolci jogász-szociológus arról beszélt portálunknak, hogy ez a dátum az idő múlására, életünk végességére emlékeztet, amikor nincs mire várnunk.

– A korábban sikeresnek bizonyult magatartásminták rögzülése a habitus, ez határozza meg a jövőbeli viselkedést. A kitűzött cél eléréséhez vezető megoldások rögzülnek, és a későbbiekben szinte automatikusan ezek szerint járunk el. Ennek a beépült viselkedési mechanizmusnak számos előnye van. Megkímél a szüntelen választástól. Addig nincs is vele nagyobb baj, amíg a körülöttünk lévő világ változatlan – magyarázta Pankucsi Márta.

A szociológus tavaly újévkor arról beszélt, hogy világjárvány kikényszerítette a korábban megszokott életünk megváltoztatását. Azóta az egyre mélyülő világgazdasági válság is sújtja a mindennapjainkat.

– Nehezen viseljük, hogy nem élhetünk úgy, ahogy eddig. Naponta tapasztaljuk, hogy mindaz, ami eddig természetesnek tűnt, most nem kivitelezhető. Tehetetlennek érezzük magunk. Úgy találjuk, nem vagyunk urai helyzetünknek, életünknek, világunknak, és úgy tűnhet, a magunk erejéből semmit sem tehetünk. De, talán mégis. Eltöprenghetünk életünk megújításáról. Esetleg habitusunk és abból fakadó életvitelünk megváltoztatásának lehet az újévi fogadalom a kezdete – mutatott rá Pankucsi Márta.

Dr. Moretti Magdolna egri pszichiáter szerint az életünk fordulópontjai, mint az év vége és az újév kezdete, olyan változást jelentenek, amikor elgondolkodhatunk azon, ami mögöttünk van, és ami vár ránk. Az átmeneteknél az ősi rítusokban is meghal valami, és születik egy új. A tavalyi év különösen embert próbáló volt, most még többen remélünk egy ígéretesebb új évet. Talán mélyebben is reflektálunk magunkra, és ez segíthet a valós célok kitűzésében. Bontsuk kis lépésekre az eléréséhez vezető utat, legyünk magunkkal szemben következetesek, de együttérzők is. Dicsérjük meg az apró sikereket. Minden változás, legyen az akár pozitív, egy kis krízist hord magában. A mindfulness-szemlélet, azaz a tudatos jelenlét, valamint a hála és a hit gazdag tárháza nagy erőt ad az újhoz vezető utunkon.