Portálunk állandó szakértője, dr. Kristofori György, siroki háziorvos szerint a vegetáriánus étrendnek számos előnye van, de fontos, hogy az így kiesett vitaminokat pótolni kell.

– Sokan évtizedek óta nem fogyasztanak húst, és teljesen egészségesek. Vannak köztük, akik tovább is élnek, mint a vegyes táplálkozás hívei. Ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy az így kiesett fehérjéket, vitaminokat pótolni szükséges. Magas fehérjetartalmú például a szója és a gomba, így ezeket érdemes fogyasztani, a tojás is ajánlott. A B12 vitaminhoz a húsokból jutnánk hozzá, ennek hiánya vérszegénységet okoz, így ezt is pótolni kell, például tabletta formájában – ismertette dr. Kristofori György.