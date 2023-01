A Tisza középső része az ország legaszályosabb vidéke - tudtuk meg a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumában talált videóból. A Nagykunág, a Hortobágy ősidők óta főleg állattenyésztésből, takarmánytermelésből élt. Romantikus vidék, de szegény. Koháry Sz. Nándor létesítményi főmérnök azt mondta, itt a Közép-Tisza völgyében olyan lehetőséghez jutnak a mezőgazdasági üzemek is, de ugyanígy az ipari üzemek is, amire eddig nem volt mód. Az árvízi veszélyeztetettség nagymértékben lecsökken, és számos más előny is jelentkezik.