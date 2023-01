A miskolctapolcai barlangfürdő üzemeltetője idén is lehetőséget biztosít az érdeklődőknek, hogy száraz lábbal sétálhassanak végig a különleges fürdőben - írja a turistamagazin.hu. A szárazlábas-túrákat a szokásos éves karbantartás alatt szokták megszervezni, amit idén január 9-én kezdtek el.

A különleges túra alkalmával az érdeklődők idegenvezető kíséretében száraz lábbal járhatják be a barlangrészeket és a víz nélküli medencéket, bepillantást nyerhetnek a „barlangfalak” mögé, a kazánok és csövek rejtett világába, megnézhetik a barlangfürdő termálvizét adó kutat, információt kaphatnak a fürdő üzemeléséről is, és bemehetnek olyan elzárt területekre, még befejezetlen barlangi járatokba is, ahová fürdőző vendégként a hétköznapokban nincs mód.