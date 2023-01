Az utolsó állomásunk egy régi novaji kőbánya volt, mint megtudtuk, valószínűleg ebből a fejtőből épülhetett a minaret. A bánya csak pár méter mély, benne bontott ablak, régi fotelek, a hulladéknak, lomnak minden fajtája. Túravezetőnk azt mondta, a bánya mélyebb volt, de a fű alatt is szemét van. Kiemelte, azért is fontos lenne felszámolni az egyébként látványosságnak sem utolsó helyen a szeméttelepet, mert néhány száz méterre patak folyik, de ugyanennyire közel van a falu víztározója is.

Túránk tapasztalatait megosztottuk Demkó Gábor novaji polgármesterrel. Érdeklődésünkre azt mondta, ő nem tud róla, hogy az önkormányzat valaha is engedélyt adott volna építési hulladéklerakásra.

Illegális hulladéklerakó a régi novaji kőbányánál

Forrás: Heves Megyei Hírlap

– A kőbánya egyébként magántulajdonban van, az önkormányzat pedig senkit nem hatalmazott fel arra, hogy illegálisan rakjon le hulladékot. Miért is tettem volna ilyet, hiszen szedtem rengeteg szemetet a saját gépeimmel, ingyen és bérmentve a szabadidőmben! Ha a nyilatkozó úrnak javaslatai vannak arra nézve, hogyan és miből csináljuk jobban, akkor szívesen leülök vele ezeket megvitatni. A költségvetésünk épphogy nullás. Forrás nincs, a polgárőrség már lovas, hogy hatékonyabb legyen. Most magántulajdonba került sok külterület, és most fedeznek föl sok illegális lerakóhelyet az új tulajdonosok – mondta Demkó Gábor. A felszámolt ostorosi lerakó területe részben magántulajdon, s oda engedéllyel korábban, kis mennyiségben valóban vihettek zöldhulladékot novajiak, hogy ne égessék el a helyiek. Két évente pedig bedarálták, de ez a lehetőség nem volt tovább legális, s a lerakót felszámolták.

– Sajnos olyan is volt, hogy zöldhulladék közé rejtették az elektronikai és építési szemetet. Én arra szeretném kérni a novajiakat, hogy használják a hulladékudvart, hiszen ha a határba ki tudják fuvarozni, akkor Egerbe is be tudják vinni a szemetet – fogalmazott. A hulladékudvar leadásra vonatkozó lehetőségeit itt olvashatják.

A tiltó tábla ellenére sokan ide hordják a szemetet

Forrás: Heves Megyei Hírlap

Böjt László ostorosi polgármesternél is érdeklődtünk arról, hogy mit tapasztaltak a település környékén. Kiemelte, Ostoroson évente több millió forintot költenek az illegális lerakók felszámolására, emellett táblázásra és szemléletformálásra is figyelmet fordítanak.

– Minden fórumon igyekszem tudatosítani a helyiekben a helyes hulladékkezelési módokat. Sajnos azonban van olyan terület, ahol nagy az átmenő forgalom, s oda nem is a környékbeli falvakból, hanem még a szomszédos megyéből is kerülhet szemét. Ismereteim szerint minden település küzd ezzel, hol erősebb, hol elenyészőbb a jelenség. Mi most azt tapasztaljuk, hogy nálunk az utóbbi öt évben csökken a lerakók száma. A nagy probléma az, ha le nem bomló, vagy mérgező anyag kerül a természetbe – válaszolta kérdésünkre. Hozzátette, tart tőle, hogy a zöldhulladék-lerakás megszaporodik, ha esetleg a hulladékszolgáltató csökkent az elszállítható mennyiségen.