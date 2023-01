Elkészült Hatvan klíma-akcióterve. Az önkormányzat vezetése a WWF ((World Wide Fund for Nature, a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete, amely 96 országban tevékenykedik) szakértőivel közösen szeretné megoldani a város energiatakarékosságának kialakítását. Horváth Richárd polgármester elmondta, hogy a hosszú távra szóló perspektívát kínáló stratégiai dokumentum összeállításában a lakosság segítségét is kérték, kérdőíven mérték fel a település jelenlegi energetikai helyzetét.

– A klímaváltozás nagyon felgyorsult és azok a szélsőséges időjárási anomáliák, melyek régebben ritkák voltak, most intenzívvé és sűrűvé váltak. Az új stratégiánk meghatározza azokat a pontokat, melyeken változtathatunk, annak érdekében, hogy normalizálni tudjuk a klímát – fogalmazott a városvezető.

A képviselő-testület a legutóbbi ülésén megszavazta, miszerint a város csatlakozzon egy lakossági LED-csere programhoz. Hamarosan közzéteszik a kiírást, majd a regisztrációt követően a helyiek régi, elavult izzóikat díjmentesen korszerű világítótestekre cserélhetik. Várhatóan erre a nyáron kerülhet sor.

A tanácskozáson döntöttek arról is, hogy az önkormányzat továbbra is támogatja a helyi civil szervezeteket, valamint, hogy a kéklámpások idén is igénybe vehetik a Markovits Kálmán Városi Uszodát rekreáció céljából.

Borítóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock