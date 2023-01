A gyöngyösi ebrendészeti telepre befogadott kutyák közül egyre többet fogadnak örökbe új gazdáik, számolt be a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány. Legutóbb Joe és Baldo találtak gazdira, ráadául együtt. Ribizlit, a pár hete a Durandából mentett kölyköt pedig Szűcs Viktor, az alapítvány elnöke fogadta örökbe. A közelmúltban létrehozott alapítvány első adománygyűjtő akciója is sikeres volt, mintegy 200 ezer forint pénzbeli támogatás gyűlt össze a jelentős mennyiségű élelmiszer és tárgyi felajánlás mellett.

Joe és Baldo együtt találtak új gazdira

Forrás: Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány

A gyöngyösi állatmentők a szilveszteri tűzijáték miatt eltűnt kutyák kapcsán felhívja a figyelmet, hogy az állatok könnyebb megtalálása érdekében minden ebtartó ellenőrizze, be van-e regisztrálva a kutyájuk csipje. Közlésük szerint ehhez a petvetdata.hu oldalon a keresőbe be kell írni a csip számát, ami az oltási könyvben található. Ha regisztrálva van, akkor megjelennek a kutya adatai. Ha nincs regisztrálva, akkor fel kell hívni azt az állatorvost, aki csipelést végezte, és regisztráltatni kell az ebet. A Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány kiemelte, hogy rengeteg kutya nincs regisztrálva, és a gazdája nem is tud erről.