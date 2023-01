Nyílt napra várta az érdeklődőket szombaton a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusa. A résztvevők tájékozódhattak az intézményben folyó oktatásról: az agrár-, a gazdaságtudományi- és az informatikai területeken kínált képzésekről. Emellett minden részletre kiterjedően, első kézből szerezhettek információkat a továbbtanulással kapcsolatos fontos témákról. Az egyetemi agrárképzésről Lakatos Márk mesteroktató beszélt, a gazdaságtudományok iránt érdeklődőket Vanó Péter mesteroktató tájékoztatta, az informatikaoktatás tudnivalóit pedig dr. Zörög Zoltán egyetemi docens, főigazgató-helyettes ismertette.

A nyílt napra ellátogatók egyéni felvételi tanácsadáson is részt vehettek. A szakfelelős és szakkoordinátor oktatók segítségével alaposabban is megismerhették a campus által meghirdetett szakokat, személyre szabott tanácsokat, valamint segítséget kaphattak a pontjaik kiszámításához is. Akik nem tudtak részt venni a nyílt napon, azok a február 4-én tartandó újabb felvételi tájékoztatón még megismerkedhetnek az intézménnyel.

Dr. Bujdosó Zoltán főigazgató portálunknak a gyöngyösi campuson való továbbtanulással kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy nagyon fontos tudni: az idén a jelentkezés feltételei kedvezőek a felvételizők számára.

– A campus által meghirdetett szakokon nincs szükség emelt szintű érettségire. Emellett újra hirdettünk több olyan szakot is, amelyet az elmúlt években nem. A szándékunk az, hogy minél szélesebb kínálatot tudjunk nyújtani a továbbtanulni szándékozóknak. Fontos tudni azt is, hogy a többletpontok most beszámíthatók a minimum ponthatárba, azaz a jelentkező többletpontokkal együtt számolt összpontszámának kell elérnie a minimum ponthatárt. Ennek köszönhetően is egyre többen tudnak felvételizni, olyanok is, akik esetleg eddig nem is gondoltak a továbbtanulásra. A gyöngyösi campus fő erőssége egyrészt, hogy nagyon jó a tanárok és a hallgatók viszonya, másrészt kiemelendő a nemzetközi környezet. Sok külföldi hallgató vesz részt itt képzésben a világ ötven országából. Így új kultúrákat ismerhetnek meg diákjaink, s egyúttal az idegen nyelvet is gyakorolhatják. Emiatt nagyon szeretik a hallgatók az intézményünket. Tapasztalatból tudjuk, hogy vonzó a fiatalok számára az is, hogy a szomszédos Mátra biztosította szép környezetben, illetve a campus modern épületében tanulhatnak – foglalta össze dr. Bujdosó Zoltán.