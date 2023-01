Tudásmenet az oktatásért elnevezéssel indultak pedagógusok, szakszervezeti vezetők Miskolcról Budapestre. A hat napos, 180 kilométeres figyelemfelhívó akcióhoz az egyes településeken, rövidebb-hosszabb szakaszokon több tucatnyian csatlakoznak, kedden például az egész etapon Lőcsei Lajos, a Momentum tarnaörsi országgyűlési képviselője is velük gyalogolt. Heves megyébe kedden dél körül ért a menet, a nap végállomása Kerecsenden lesz. Délután 16-19 óra között civilek Egerben, a Bródy Sándor Könyvtárban szerveznek fórumot az oktatás helyzetéről, amelyhez a pedagógus szakszervezeti vezetők 17-18 óra körül csatlakoznak majd. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke szerint az akció a pedagógus tiltakozások fenntartását is szolgálja. Azt szeretnék elérni, hogy a kormányzat ne csak a tanárbérekről egyeztessen, hanem az egyéb problémás területekről, így a diákok és a pedagógusok munkaterheiről, vagy a szabad tankönyvválasztásról is. A menet szerdán Kerecsendről Gyöngyösre, csütörtökön Gyöngyösről Hatvanba, pénteken Hatvanból Gödöllőre indul tovább.