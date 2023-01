A Magyar Közút Nzrt. tájékoztatása szerint péntek délután az intenzív havazásban a Budapestről érkező távolsági járat megcsúszott, keresztbeállt az úton, így azt teljes szélességében elfoglalta. Emiatt nemcsak az autósok, hanem a közútkezelő munkagépei sem tudtak dolgozni az útszakaszon. A mentéshez speciális gépjárművet kellett igénybe venni (ilyen eszközökkel a közútkezelő nem rendelkezik), ami ki tudta emelni a járművet az árokból és el tudta vontatni az útról, hogy megindulhasson a forgalom. Ez a mentés húzódott el, emiatt volt torlódás és a később induló autóbusz járatok is emiatt rekedtek a forgalomban. A közútkezelőhöz beérkező jelentésekben és ügyeleti naplóban két autóbusz szerepel. Amint a mentés megtörtént, utána azonnal be tudtak avatkozni a közutasok, így a szükséges hóeltakarítási munkákat is folytatni tudták azon a szakaszon is.

A Volánbusz válasza szerint a télies útviszonyok következtében a péntek esti órákban a közúti közlekedésben fennakadás keletkezett a Tarnalelesz és Egercsehi közötti útszakaszon. A fennakadás teljes útzárat okozott, autóbuszaik a műszaki mentés idején várakozásra kényszerültek. A fennakadásról a társaság értesítette a közútkezelőt. A műszaki mentés éjfél után fejeződött be, a forgalom azóta helyreállt az érintett útszakaszon. Az útzár ideje alatt járataik közlekedtetésére alternatív útvonal kijelölésére nem volt lehetőség. Az érintett járatokon utazók elszállítására a teljes útzár miatt nem volt lehetőség, de a várakozás ideje alatt autóbuszaik fűtőberendezései megfelelő hőmérsékletet biztosítottak a fedélzeten.

Újabb kérdésünkre a Volánbusz megírta, a Tarnalelesz-Szúcs között az utat egy, a havas úton keresztbefordult tehergépjármű zárta el tegnap a kora esti órákban. Az első helyszínre érkező autóbuszuk az 1034/2, 17:35-kor indult Ózd – Budapest járatuk volt, amely néhány perccel a teherautó elakadását követően érkezett. A rendkívüli eseményről a Volánbusz értesítette a közútkezelőt. Az érintett útszakaszon egy Budapest - Ózd menetrend szerinti autóbusz is műszaki mentésre szorult. Ez az útzár miatt az útszélére húzódott, de a felázott útpadka megsüllyedt a jármű alatt. Az autóbusz húsz perces műszaki mentését egy mezőgazdasági gép, a teljes útzárat okozó tehergépjárműét a Katasztrófavédelem és a közútkezelő végezte. A Volánbusz szerint a Pétervására, Bükkszék-tető, Egerbakta felé vezető lehetséges terelőútvonal szintén le volt zárva a télies útviszonyok miatt.