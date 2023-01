A háború okozta válság és infláció mellett most már a Katona téri parkolóház bezárása is sújtja a piac árusait, erről beszélt dr. Csetneki Attila az Oroján Sándor Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Arra is kitért, hogy nem a tíz évvel ezelőtti konstrukcióról kell elsősorban beszélni, persze az is fontos, de most meg kell oldani, hogy működjön a létesítmény.

Hozzátette, hogy 400 millió forintért 2020-ban meg lehetett volna venni a létesítményt, aminek most az értéke 1,5 milliárd forint.