Őszintén ledöbbentem a szilveszter után napvilágra került adaton, miszerint kéttonnányi szemetet termeltek az év végi buli idején az évet búcsúztatók csak Egerben. Tény, hogy a hulladék nagyobb része kukákból került elő, de azért rendesen összeszemetelődött a város a hulladékgyűjtő edényeken túl is. Ma, amikor divatos témává vált a klímaváltozáson rugózni, szinte magukat kínálják az okosnak tűnő megjegyzések. Elő lehet például hozakodni a példával, amikor is a labdarúgó-világbajnokságon volt olyan nemzet, amelynek labdarúgói patyolat tisztaságot teremtettek maguk után az öltözőben. De a lelátói közönségük is kitett magáért, amikor felszedték szektorukban a szemetet.

Mindeközben beszélünk arról, hogy megbolondult Földünk időjárása, tél helyett tavasz van, máshol pár hétre szétfagy egy fél földrész, de ettől még olvadnak a gleccserek. Egy klímaaktivista el is határozta, hogy légi fotókkal megörökíti jelenlegi állapotukat. Kritikusai szerint azonban egy régi repülőről fényképezve a fényképész sok kárt tesz a légkörben fel-le röpködés közben.

Bármilyen történetekkel, kritikával is álljunk elő, többnyire van egy nagy szépséghiba: a bajok forrását másokban találjuk meg. Az autót sűrűn használók a „megsavanyodott” otthonülőkben, a fával tüzelők a villannyal fűtőkben. A hibáztatás akkor lehetne eredményes, ha a kiindulópont a portánkon söprögetéssel kezdődne. Még akkor is, ha ez azzal jár, hogy sokat fel kellene adni kényelmes életvitelünkből.