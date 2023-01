A Bosch számára a munkavállalók véleményének meghallgatása és a munkatársakat képviselő szervezetekkel történő egyeztetés az egyik leghatékonyabb módja a párbeszédnek. Mint írják: „örülünk, hogy sikerült közös álláspontot kialakítani. A hatvani Bosch gyárban a termelés zavartalan, a teljes kapacitással történő működés mindenki hosszú távú érdeke. A Bosch-csoport leányvállalatainál Magyarországon minden évben a piaci környezetnek megfelelően és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett tárgyalunk a bérekről. A fizetéseket minden esetben úgy kell meghatároznunk, hogy a munkavállalók korrekt bérezést kapjanak és a vállalat versenyképessége is megmaradjon. A béremelés mértéke általában vállalatonként és tevékenységi területenként eltérő, amelyet az adott vállalat eredménye is befolyásol és függ az egyéni teljesítménytől is.