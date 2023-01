– Amire most nagy szükségünk van, az a nedves konzerv táp, ezért erre fordítjuk a nyereményt. A menhelyünkön 178 kutya és 21 macska van jelenleg, szóval bőven akad jelentkező a finom falatokra – ismertette.

Szerencsére a nyereményen kívül is történtek jó dolgok az elmúlt hetekben a menhelyen. Sokan a fiatalabb állatokat részesítik előnyben, ezért is szolgál nagy örömükre, hogy kettő idős cicát is örökbe adtak nemrégiben.

– Az egyik 12 éves, a másik pedig 7, és mindketten szuper családokhoz kerültek. Azóta is küldik a gazdik a beszámolókat, hogy könnyen beilleszkedtek az új családtagok, és nagyon jól elvannak az új helyükön. Látszik a videókból, fotókból, hogy nagy szeretet veszi őket körül – fejezte ki örömét Társy Diána.