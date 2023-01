– Azzal, hogy Mirkóczki Ádám polgármester nem írta alá a havi 3,9 millió forintól szóló, Katona téri parkolóházra vonatkozó bérleti szerződést, csak azt érte el, hogy már nem ennyit, hanem havi 7 millió forint feletti összeget kér a tulajdonos egy hónapért – mondta Komlósi Csaba önkormányzati képviselő, A Városért Képviselőcsoport vezetője szerda délután sajtótájékoztatón. A létesítmény előtt arról is beszéltek, hogy a tulajdonos Agria Parkoló Kft. megteheti, hogy bepereli az önkormányzatot.

– Ha nincs szerződés, s nem is fizet az Evat vagy a város, akkor a vonatkozó szerződések szerint ezt meg is nyerik. Tehát többe kerül bezárva a parkolóház Egernek mint nyitva. A kialakult helyzetért a mostani városvezetés is felelős, hiszen rögzített áron megvásárolhatta vagy eladhatta volna az építményt maga Mirkóczki Ádám is, hiszen 2020-ban erről egyedül dönthetett volna.

Úgy tűnik, most szándékosan nem hajtja végre a közgyűlési döntést. Inkább a helyi közélet mérgezésével foglalkozik, s akár képes csődközeli állapotba juttatni önkormányzati cégeket is, hogy a saját narratíváját erősítse. Ő volt a felelőse annak, hogy mikor elkészül a szerződés, akkor visszakerüljön a közgyűlés elé a novemberi ülésre. Ezt sem tette meg– emelte ki Komlósi Csaba.

Hozzátette, amikor Mirkóczki Ádám valamint Minczér Gábor alpolgármester kóklerekről, dilettánsokról és politikai kalandorokról beszél, jobb lenne, ha inkább tükörbe néznének. Kérdésre elmondta, az ügy következményeként akár közigazgatási per és fegyelmi felelősségre vonás is szóba kerülhet.