Januárban újra elindultak a községben a közösségi ház állandó programjai. A helybeliek vidám, aktív közösségekbe kapcsolódhatnak be. Keddenként és péntekenként fél öttől este hatig tartja karateedzését a Parádi Sportegyesület. A hímző szakkör munkájába is bármikor be lehet kapcsolódni. Havonta egyszer találkoznak a könyvtárban a baba-mama klub tagjai, ahol ismerkedhetnek ölbéli játékokkal, népdalokkal, mondókákkal – adták hírül a Parad.hu ­oldalon. B. K.