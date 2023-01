Besenyőtelken számos izgalmas programot kínáltak a könyvtárban az elmúlt évben. Hogy csak néhányat említsünk ezek közül, Trux Béla történelmi regényíró két előadást is tartott, egyebek között exkluzív kulisszatitkokat árult el az Aranybulla sorozatról, melynek ő volt az egyik forgatókönyvírója. Helyi diákok rajzaival illusztrált kötetet mutattak be, valamint trófeabemutatót is tartottak.

Kristonné Kovács Rita, a Besenyőtelek Könyvtári, Információs és Közösségi Hely könyvtárosa portálunknak elmondta, ebben az évben is úgy tervezi, hogy több olyan programot szervez majd, amely vonzza nem csak a helyieket, hanem a környékbelieket is. Bár még csak az év elején vagyunk, máris több terve van.

– Szeretném folytatni a közösségépítést, ezért izgalmas előadókat kutatok fel, hogy minél többen eljöjjenek a könyvtárunkba, és kellemes órákat töltsenek el itt a kölcsönzésen túl is. Még tart az egyeztetés, de az egyik tervem, hogy egy lovakhoz értő ember tartson nálunk előadást, ismertetve ezeknek a különleges állatoknak a viselkedését, az emberekhez fűződő viszonyukat. Emellett Berényi László Nánai dekameron című könyvbemutatója van jelenleg szervezés alatt, és szeretném, ha Buda Péter atya is tartana egy előadást a közeljövőben vallástörténeti témában – mondta el portálunknak Kristonné Kovács Rita.