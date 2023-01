A mesterségesen kialakított hatvani A beton tavon sok horgász megfordul. Juhos György is egyike a szenvedélyes pecásoknak, 25 éve fiai csábították a partra, s azóta is szívesen figyeli a halak és madarak szokásait, viselkedését, számolt be róla honlapján az Agro Jager News.

– Mivel a pontyokat etetéssel egyszerűbb horogra csalni, ezért Juhos György az etetőhajójával 20 milliméteres bojlikat juttat a vízbe. Azonban az ingyen eleség nemcsak a halakat vonzza. A récék valahogy megérzik az ízesített csalianyag szagát, és mindig ott tűnnek fel, ahová kijuttatta az etetőanyagot. A tavon jelentős a különböző récefélék állománya, így az elmúlt években többször is voltak már furcsa kapásai – írják.