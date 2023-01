Dr. Murányi Zoltán a napokban nyilatkozott a Z-szakkal kapcsolatos tapasztalatokról, s mint elmondta, a tanárképzést folytató egyetemek országos konzorcium keretében kínálják az új tanárszakot. Az első tanévben az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) berkeiben és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen indult el a képzés mind nappali, mind levelező szakon, s noha minden kezdet nehéz és a szak kis hallgatói létszámmal startolt, az országos létszám egyharmada az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet választotta.

– Annyi bizonyos, hogy a hallgatóknak szimpatikus az a gondolkodásmód, ahogyan ez a képzés zajlik – fogalmazott az EKKE tanára. – Többen elmondják, hogy ha nincs ez a szak, valószínűleg nem a természettudományos területen tanulnak tovább.

Hozzátette: maguk az oktatók is kilépnek a saját komfortzónájukból, integráltan tanítják a tárgyakat, amelyek egészen más tartalmúak, mint a hagyományos természettudományos képzésekben. A kurzusokban igen jelentős a gyakorlat aránya: 5 oktatási napból 2 napot terepen töltenek a hallgatók és a tematikában erős a pedagógus mesterséghez tartozó elemek aránya is. A Z-szak felkészít a Z-generáció hatékony megszólítására, az online térben való kommunikációra, a Z-generációsok egyfajta influenszer szerepre is. Szintén megerősítő tapasztalat, hogy az Educatio kiállításon valamennyi Z-szakos, nappali tagozatos EKKE-hallgató igen elkötelezetten, lelkesen vett részt és igyekezett meggyőzni az érdeklődő fiatalokat, hogy válasszák ezt a természettudományos képzést.