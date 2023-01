Aldebrő nem csak a borról, a sváb derelyéről is híres. Hatodik alkalommal rendezték meg nyáron a Derelye Fesztivált. A helyi édesség különlegessége, hogy olajban sütik ki, a receptjét pedig generációról-generációra adják át, igyekeznek megtanítani a fiataloknak is. A fesztiválon finom ételekből, zenéből és táncból sem volt hiány.

Ősszel megünnepelték a szüreti időszakot, még fröccsivó versenyt is tartottak. A Debrői Hárslevelű Szüreti Napon hiába eredt el az eső, az emberek esernyővel a kezükben is jól mulattak. Kihirdették a Legszebb konyhakertek verseny eredményeit is. Ötödik alkalommal rendezték meg a versenyt, az országos program részeként. Évről-évre egyre többen csatlakoztak a felhíváshoz, s bíznak benne, hogy ez a hagyomány a továbbiakban is folytatódni fog. Idén 12 nevező volt. Később az egyik aldebrői kertművelő országos díjat is kapott, Bán Anna lett idén A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program egyik országos díjjal kitüntetett kertművelője zártkert 3. vegyes kategóriában.

Év végén bölcsődével gazdagodott a település, így már a legkisebb aldebrőiek is helyben nevelkedhetnek. A hét férőhelyes Aldebrői Királylányok, Királyfiak Családi Bölcsődében modern környezet, és sószoba is várja a gyerekeket. Az ünnepélyes átadón megszentelték az épületet, mely hamarosan megnyitja kapuit a kicsik előtt.