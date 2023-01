Veszélyes lehet a túrázás is a Mátra és a Bükk erdeiben, ezért az Egererdő Zrt. felhívja a lakosság figyelmét, hogy saját és családjuk biztonsága érdekében halasszák el a hétvégére tervezett erdei kikapcsolódást. A Heves Vármegyei Területi Védelmi Bizottság kéri a lakosság megértését és együttműködését.

– A védelmi bizottság egyeztető megbeszélést tartott, erre azért volt szükség, mert a közútkezelő pénteken 19 órától forgalomkorlátozó intézkedéseket vezet be. Ez azért vált sürgetővé, mert az elmúlt napokban nagy mennyiségű csapadék, hó hullott. A cél az, hogy a jelentős számú turista megjelenések ne okozzanak forgalmi dugókat, próbáljuk megelőzni a baleseteket. S miután a hegyen a sok csapadék feláztatta a talajt, nagy valószínűséggel várhatóak fakidőlések is. Ideiglenes korlátozásról van szó, a védelmi bizottság értékelni fogja a hétvégén szerzett tapasztalatokat, s amennyiben a körülmények igénylik, meghosszabbítjuk ezt – nyilatkozta portálunknak Ignácz Balázs.