Véget ért 2022, kigyűjtöttük, a Heves megyei parlamenti képviselők hányszor szólaltak föl az országgyűlésben. A felszólalásokat tekintve Dömötör Csaba volt a legaktívabb, államtitkárként sokszor kell válaszolnia, de vitákban is részt vesz. Mögötte Lőcsei Lajos végzett a második helyen a hevesiek közül. A benyújtott indítványokat, törvényjavaslatokat és kérdéseket tekintve Dudás Róbert lett az első. A megyei honatyák május óta 8 óra 54 percet beszélhettek, az előző ciklus záró hónapjaiban Dömötör és Dudás háromnegyed óráig szólalhatott föl.

Dömötör Csaba (Fidesz-KDNP), a gyöngyösi születésű, Vácon élő államtitkár az új parlament májusi megalakulása óta 59-szer szólalt föl és 4 óra 8 perc 42 másodpercen keresztül beszélt a kormány álláspontját ismertetve, illetve az ellenzék tevékenységét illette kritikával. Önálló indítványa május óta nem volt, a választás előtt Novák Katalin köztársasági elnökségre ajánlását támogatta. Tavasszal hét megszólalása volt, 33 perc 8 másodpercig beszélt.

Dudás Róbert (Jobbik) áprilisban nem került be az országgyűlésbe, ősszel ülhetett be a képviselők közé. Azóta 18 felszólalása volt, 1 óra 23 perc 3 másodpercig kapott szót, posták megmentéséről, üzemanyagárakról, az alapvető jogok biztosának munkájáról szólt hozzá. A választás előtt négy hozzászólása volt, 11 perc 52 másodpercig beszélt. Ebben a parlamenti ciklusban eddig 41 önálló indítványt jegyzett, kórházak támogatásáról, Tarna-kiszivattyúzásról kérdezett, üzemanyagárakról, dolgozói bejárási támogatásról tett indítványt. A Törvényalkotási Bizottság tagja, annak tíz üléséből ötön volt jelen az őszi ülésszakban, míg a választás előtt mindkét ülést kihagyta.

Horváth László (Fidesz-KDNP) kétszer szólalt föl május óta, összesen 16 percen és 13 másodpercen keresztül beszélt, köszönetet mondott az energetikai szektor dolgozóinak, illetve az oktatáspolitikai vitában beszélt Gyöngyöspatáról. Öt önálló indítványa volt, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjaira tett ajánlást szignálta, illetve a választás kapcsán arról beszélt, hogy azt megkérdőjelezi a baloldal. Tavasszal volt még egy indítványa, ő is ajánlotta Novák Katalint köztársasági elnöknek. Három ülés erejéig volt a Törvényalkotási Bizottság tagja, majd a Népjóléti Bizottságba került át, a hét ülésből egyen volt jelen, ötször helyettesítették. Bekerült az esélyegyenlőségi ügyekért felelős albizottságba. Tavasszal még a két törvényalkotási bizottsági ülés közül egyen jelent meg személyesen, a másikon helyettesítették.

Lőcsei Lajos (Momentum) újonc az országgyűlésben, 19-szer szólalt föl, összesen 2 óra 4 perc 32 másodperc időtartamban. Foglalkozott a tanárokkal, a közoktatás helyzetével, az alapvető jogok biztosával, a költségvetéssel, a kormánypárti politikusokkal. Szintén 19 önálló indítványa volt, ezekben érintette az energia ártámogatást, kérdezett a kárenyhítési alapról, indítványozta az Európai Ügyészséghez csatlakozást, a közbeszerzési szabályok szigorítását. Volt tíz nem önálló indítványa is a 2023-as költségvetéshez, egyebek közt befogadó óvodákra, a dr. Ámbédkar Iskolának kért volna pénzt. A Mezőgazdasági Bizottság kilenc ülése közül négyen volt jelen, a Vállalkozásfejlesztési Bizottság kilenc ülése közül hétre ment el.

Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz-KDNP) május óta tízszer szólalt föl, 27 perc 28 másodpercig beszélt például költségvetési ügyekben, illetve az Állami Számvevőszék kapcsán. Volt öt önálló indítványa, ő is ajánlásokat írt alá, illetve az Alaptörvény 11. módosításához csatlakozott beadványában. Tavasszal aláírta még a köztársasági elnöki ajánlást is. Ebben a ciklusban is a Törvényalkotási Bizottság egyik tagja, a 19 ülés közül 11-re ment el személyesen, hét alkalommal helyettest kért föl. Az előző ciklus végén a két ülésre nem ment el, egyszer helyettese volt.

Dr. Pajtók Gábor (Fidesz-KDNP) szintén először került be a parlamentbe, három felszólalása volt, ezek összesen 26 percig és 36 másodpercig tartottak. Egy salátatörvény módosítása kapcsán beszélt a különleges jogrendről, egészségügyről, postáról, de a költségvetési vitában és a választások, önkormányzatok kapcsán volt szónok. Három önálló indítványa volt, mindhárom bizottsági ajánlás. Ő maga az Igazságügyi Bizottság tagja, amely 19 ülést tartott és ezek közül 15-re ment el, négyszer helyettesítették. Tagja a Mentelmi Bizottságnak is, ez hatszor ült össze, ötször dr. Pajtók Gáborral, egyszer helyettesítették.

Szabó Zsolt (Fidesz-KDNP) 2022-ben egyszer szólalt föl a parlamentben, a foglalkoztatási törvények módosításával kapcsolatos vitában 7 perc 47 másodpercig tartott vezérszónoki beszéde. Önálló indítványa tavaly összesen négy volt, a köztársasági elnöki és a nemzeti Emlékezet Bizottság tagjainak ajánlását írta alá. A Költségvetési Bizottság alelnöke, majd tagja lett, a 14 ülés közül nyolcra ment el, ötször helyettesítették. Tagja a Vállalkozásfejlesztési Bizottságnak is, annak mind a hat ülésén ott volt. Az elmúlt ciklus végén a Költségvetési Bizottság három ülésére nem ment el, egyszer helyettest kért meg.

Korózs Lajos (MSZP) tavasszal kiesett a parlamentből, ő 2022 elején harminc önálló indítványt, négy felszólalást (11 perc 33 másodperc) jegyzett. 1998-2002 között 757 felszólalása, 812 önálló és 331 nem önálló indítványa volt.