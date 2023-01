A Zagyva és a Tarna vízgyűjtő területén az elmúlt három napban 250 milliméter csapadék hullott, ami többszöröse a januári átlagnak, mondta el lapunknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Igazgatóság szóvivője. Ennek a csapadéknak nagy része eső formájában hullott, ezért áradtak meg a folyók. A Tarnán harmadfokú árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni, de a víz a felső szakaszokon már apad, nincs utánpótlása, csak az alsó szakaszon árad. Tározóból is engedtek le vizet, hogy a később hulló csapadékot be tudja fogadni. A Zagyván másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el, de a Tarnához hasonló a helyzet, további vízszint-emelkedés nem várható, folyamatosan figyelik a helyzetet. A kisebb patakok vízszintje is megemelkedett, de helyi vízkárokról nem érkezett jelzés.

Árad a Zagyva

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

Siklós Gabriella elmondta, mediterrán ciklon van fölöttünk, ami kiszámíthatatlanul mozog, ezért nem tudni, hogy a következő hetekben mennyire lesz csapadékos az időjárás. A szakemberek szerint, ha a következő napokban lesz csapadék, az valószínűleg hó lesz.

Természetesen az internet közösségi oldalain is az egyik legfontosabb téma a vízügyi helyzet. A Zagyváról egyre-másra kerülnek fel képek a különböző portálokra. Így látható, hogy például a 21-es főúton haladva a nógrádi Szarvasgede felől, de már vármegyénkben, Apcnál a kiöntött Szuha-pataknak „köszönhetően” olyan a helyzet, mintha egy hatalmas tó közepén kialakított töltésen autózna az ember. Az is megfigyelhető, hogy a zagyvaszántói zsilipnél is a szokottnál jóval magasabban áll a víz, a Selyp és Petőfibánya közötti Zagyva-híd pilléreinél pedig most hagyta el a medret a folyó, amely így részben az árteret érintve folytatja útját a Mátravidéki Erőmű és Hatvan felé.

A Tarnóca patak Tarnaméránál január 19-én

Forrás: Beküldött fotó

A hatvani helytörténészek és más lokálpatrióták közben felidézték, hogy 2000 tavaszán a mostaninál is „meredekebb” volt a helyzet, akkor a város közepén 473 centiméterrel tetőzött a Zagyva, és azt is elbírták a gátak. Jelenleg az akkorinál bő egy méterrel alacsonyabb a vízszint, sőt, csütörtökön minimális, alig két centiméteres apadást észleltek. Sokan felelevenítették az ezredfordulós állapotokat, amikor a helyiek éjjel-nappal zsákoltak Újhatvanban és a két településrész, Új- és Óhatvan közötti Népkertben, amit derékig elöntött a víz, valamint a Vas Gerebentől a Köztársaság út végéig, a Mikes Kelemen utcában, de a Hatvanas utcához is hordtak homokot a teherautók. Heréden is homokzsákokra volt szükség, a kiöntött Bér-patak főként a futballpálya körüli utcákat fenyegette.

Ekkora volt a Tarna Tarnaméránál január 19-én

Forrás: Beküldött fotó

Most több környékbeli településről arról is beszámoltak olvasóink, hogy a pincéik egy részében már megjelent a víz, de az ingatlanaik egyéb részei még nincsenek veszélyben.

A Zagyva áradása miatt a Hatvani Vadaspark állatait is ki kellett menteni.