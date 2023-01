Az édesanya elmondta, hogy mind a három kisgyermek más jellemvonásokat mutat már most is.

– Dorián halkabb, csendesebb, nyugodtabb, Dániel már igazi felfedező, legszívesebben mindent lehúzna az asztalról, és bizony a konnektor is nagyon érdekelné, ő a vezető. Dorottya nem egy nyugodt típus. Amikor már felébredt, addig hangoskodik, amíg fel nem kelti a fiúkat is. Nagyon sokat mászik. Már azon pár lépcsőfokon is le tud jönni, ami a hálóból a nappaliba vezet – ez a fiúknak még nem megy. Járássegítővel ő már nagyon ügyesen megy, sőt táncol és "énekel". A fiúk is ügyesen próbálkoznak már a járással, de Dorottya mindent hamarabb és ügyesebben csinál náluk. Tapsolni mind nagyon szeretnek, és minden érdekli őket. Jártunk babamasszázsra és babatornára a védőnőhöz. Tanfolyamon oktatja a kismamáknak a masszázs fortélyait. Doriánon mutatta nekünk a fogásokat, nem műbabán. Ezt is imádják a gyerekek – részletezte Katalin.

A négy éves Tamara sokat segít édesanyjának. Megtudtuk, hogy fürdeti a kistestvéreit, meg takarítani is tud már, és összehajtogatja a kicsik ruháit. A kimosott zoknik összepárosítja kifejezetten az ő feladata. A nyolctagú családban ez bizony komoly megbízatás. A legidősebb gyermek, József már tavaly is közreműködött az etetésben, tisztába is tudta tenni a kistestvéreit. Mint Katalin mondta, ő már Tamaránál is sokat segített. Levente is ügyesen bánt már a kistestvéreivel egy éve is. Az édesanya elmondta, hogy az ikrek nagyon szeretik a nagyobb fiútestvéreiket. Ha jönnek az iskolából, a kicsik máris a bejárthoz igyekeznek. Ilyenkor azonnal játék kezdődik, az ifjú József négykézláb "üldözi" kistestvéreit, akik sikítva, nevetve igyekeznek előle elmászni. Az akció vége az, hogy mindhárman rámásznak a földön fekvő bátyjukra, és kezdődik a birkózás, hempergés.