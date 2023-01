– Ma reggel már voltak, akik nagyon korán megérkeztek autóval, abban bízva, hogy akkor még fel tud hajtani a Kékestetőre. Természetesen erre nincs lehetőség. Jelenleg a rendőrség egy, a gyöngyösi városrendészet két, illetve az egyesületünk is két emberrel teljesít szolgálatot a zárásnál, három autóval biztosítják a területet. Vannak kollégák a Galyatető környékén is. Általában hallottak a közlekedők a zárásról, közülük sokan megértőek, de bőven akadnak, akik morognak, s úgy tesznek, mint akik nem értik, miről van szó. Gyakoriak a szokásos próbálkozások, azt mondják, hogy csak eddig, meg addig mennének, de ilyen mindig is volt. A jelenlegi helyzetet mindenkinek el kell fogadni. A mátraházi parkolóban egyébként még reggel nyolckor volt hely. Vasárnap reggel lévén, várhatóan 10 órától indulnak meg nagyobb számban a kirándulók. Bízunk benne, hogy ugyanúgy, mint eddig, zavartalanul telik ez a nap is. Egyelőre este hétig érvényes a zárás, a továbbiak az időjárástól függnek. Most, reggel nyolc órakor nem esik a hó, köd nincs – foglalta össze Mácsár Lászlóné.

A polgárőr vezető hangsúlyozta, hogy a háromnapos lezárás azért történt, hogy a polgári lakosság járműforgalmát korlátozzák.

– A kékestetői felvezető úton a nagy mennyiségű esőtől, majd a latyakos havazástól meglazult a fák gyökérzete a talajban, és nagy a fakidőlésből eredő balesetveszély. Tudjuk évekkel ezelőttről, hogy amikor havazás idején akár ezer autó is ellepte a Mátrát, hatalmas tumultus alakult ki, rengeteg koccanás történt az közúton. A zárási ponton csak a Kékestetőn dolgozó és az életvitelszerűen ott élő állampolgárok hajthatnak be. Rajtuk kívül a menetrendszerűen közlekedő autóbuszjárat, a mentők, a katasztrófavédelem, a közútkezelő munkatársai, valamint az egészségügyi intézmény dolgozói használhatják a lezárt szakaszt. Azt kaptuk tájékoztatásul, hogy gyalogosan, a saját felelősségére bárki felmehet a csúcsig, de mindenkit óva intünk ettől – fogalmazott Mácsár Lászlóné.