– Ez már hagyomány számunkra, ötödik alkalommal fogadjuk a kéményseprőket a megyeházán. Ezúttal a vármegye teljes lakosságának boldog új esztendőt kívánnak a szerencsehozók. Szeretném megköszönni nekik nem csak azt, hogy évek óta itt vannak hagyományteremtő jelleggel, hanem azt is, hogy a múlt évben nagy felajánlást tettek, miszerint a vármegye településeinek önkormányzatai részére térítésmentesen végezték el a kéményseprői szolgáltatást, sokan igénybe vették ezt a felajánlást – mondta el az eseményen dr. Juhász Attila Simon, a Heves vármegye közgyűlésének elnöke.

Köszöntötték már ebben az évben az időseket, szűkebb hazánk elsőszülött babáját, és most pedig a vármegye teljes lakosságát. A vármegyei közgyűlés elnöke megjegyezte, bízik benne: a körülöttünk lévő nehézségek ellenére olyan esztendőt zárhatnak 2023-ban, az összekapaszkodás évében, amilyet a karácsonyfa alatt kívántak. Kiemelte, hazánk sok nehéz helyzetet átvészelt már, de az egymás segítése, a közös munka és a közös cél mindig átsegítette ezeken.

Dr. Juhász Attila Simon a Heol-nak elmondta, a vármegyei önkormányzatnak az is feladata, hogy megőrizzék azokat a hagyományokat, amelyek közelebb hozzák egymáshoz az embereket, ezért is tartja fontosnak a kéményseprő-köszöntést.

Vámos Csaba, az Agria Camino Kft. ügyvezetője köszöntötte vármegyénk lakóit, és mindenkinek jó kéményseprő szerencsét kívánt. Közölte, többszáz éves hagyomány szakmájukban, hogy év elején boldog új esztendőt kívánnak az embereknek.

– Mivel ez az ötödik alkalom, hogy a megyeházán megjelenünk év elején, ezért reméljük, hogy most az öt hölgy kollégával még nagyobb szerencsét hozunk mindenkinek, s vidámságot is szeretnénk közvetíteni velük – jegyezte meg az ügyvezető.

Vámos Csaba portálunknak elmondta, mivel a covid idején nagyon sok segítséget kaptak a kormánytól, amikor a munkahelyeik veszélybe kerültek, a tavalyi évhez hasonlóan, most is szeretnék ezt meghálálni. A múlt évben közel kettő millió forint értékben végeztek díjmentes kéményellenőrzéseket. Szakmai szempontból szerencsés évet tudnak maguk mögött, a vármegye területén tragédiával végződő szén-monoxid mérgezés, és komoly anyagi kárral járó kéménytűz nem történt. Kiemelte, mindent megtesznek, hogy idén is így legyen.

– Az energiaválság miatt mi is nehezebb év elé nézünk, de szeretnénk segíteni, ezért az önkormányzatoknak ötven százalékos kedvezménnyel tudjuk elvégezni az ellenőrzéseket. Bízunk benne, hogy az így felszabadult összegeket esetleg a fűtések korszerűsítésére tudják majd fordítani az önkormányzatok – húzta alá Vámos Csaba.

Az esemény végén koccintással köszöntötték egymást a résztvevők, s a kéményseprő keféjének meghúzásával biztosították a szerencsés jó évet. Vámos Csaba számára becses ajándékot nyújtott át dr. Juhász Attila Simonnak. A díszegyenruhájának gombját adta át, mely Magyarország címerét ábrázolja, és egy fővárosi ötvösművész készítette.

Viszonzásként a vármegye címerét kapta meg a közgyűlés elnökétől.