Román Péter, az egri Hotel Unicornis igazgatója úgy fogalmazott, hogy nagyon jó forgalmuk volt ezen a nyáron.

– Szállodánk telt házas volt, mint 2019-ben. A végeredmény azonban annál is jobb, mert időközben húsz százalékkal megnövekedett a kapacitásunk, és a plusz helyeket is értékesítettük. Ez annak köszönhető, hogy a belváros szívében vagyunk, illetve hogy az áraink mérsékeltek. Nálunk is jóval több volt a belföldi vendég, a külföldiek elsősorban Lengyelországból és Szlovákiából érkeztek. Egyéb országokból csak elenyésző számban szálltak meg nálunk – mondta.