– A kedden mért 70 centiméter növekedhetett is azóta, mert csütörtökön is jelentős csapadék hullott a térségben. Azonban továbbra is gond, hogy csak az eső ad a tónak természetes vízutánpótlást. Egy újabb aszály ismét bajt okozhat a nyáron. A tavalyi katasztrófa közeli állapot elkerülésére azon dolgoztunk az elmúlt hónapokban, hogy fizikailag megoldható-e, illetve hatóságilag engedélyeztethető-e kutak fúrása a Sástó vízellátására. A kútfúrásra sajnos nem kaptunk engedélyt, de azért nem adtuk fel az esélyt, még futunk pár kört ennek érdekében. Másik lehetőségként az merült fel, hogy a szomszédos turisztikai központ, illetve a kemping épületeinek tetőzeteire hullott esővizet összegyűjtsük, és bevezessük a tóba, s akkor nemcsak a tó felett lehulló csapadék szaporítaná a vízmennyiséget. Ez részben már megvalósult, mégpedig az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében. A Sástón egyébként 60 centiméteres vízállástól már lehet csónakázni. Jelen állás szerint szinte biztos, hogy az áprilisi szezonkezdéskor újra tudjuk indítani a csónakáztatást – tájékoztatott Szűcs Viktor.