- Az egri vár története című kiállításunk nemzeti emlékhelyünk legjelentősebb korszakait mutatja be - írja közösségi oldalán a Dobó István Vármzúzeum. - Intézményünk egyik leglátogatottabb tárlata január 9-én ideiglenesen bezárta kapuit, de nemsokára megújult tematikával, színes múzeumpedagógiai programmal várja majd az érdeklődőket. Hamarosan a Magyar Géniusz vándorkiállítás keretében 67 intézmény 154 történeti, régészeti, néprajzi és művészettörténeti műtárgya mesél majd a látogatónak az elmúlt két évezredről a gótikus püspöki palota emeletén. Addig is virtuálisan is felfedezhetik az Egri vár csodás értékeit!