Képzeletben még mindig sokszor a szlovéniai hegyek között vagyok. Elég egy beszólás, egy rossz megjegyzés, máris fejben visszarepülök a magasabban fekvő, hóval borított lankák közé, vagy épp oda, ahol a szállásunk volt, ahol a fű olyan élénk zöld volt, amilyet még nem láttam soha, és ahol úgy éreztem, nem hiánycikk a kedvesség.

Szállásadóink házi kenyérrel, kolbásszal és helyi likőrrel vártak minket. Utolsó este palacsintát sütöttek nekünk, és átadtak még egy ajándékcsomagot. Amikor eltévedtünk, hat különböző ember segített első szóra, mosolyogva. Megdöbbentő volt ez a sok kedvesség.

Nemrég egy ismerősöm megkérdezte, lehet-e honvágyunk oda, ahol nem is éltünk sosem? Akkor nem tudtam a választ, és most sem vagyok biztos benne, hogy máshol kolbászból van a kerítés, és persze vannak problémák, melyek elkísérnek bárhová, de már megértem az érzést, amikor egy nyaralás helyszínére húz az ember szíve. Pedig szerencsés vagyok, mert eddig is sok szép helyen jártam már, de most Szlovénia a szellősen lakott kis falvaival, a végestelen végig tartó hegyeivel és a kedves embereivel igazán belopta magát a szívembe.

Mindenkinek kellene egy hely, ahol legalább képzeletben jól érezheti magát. Vagy még inkább odafigyelhetnénk a szavainkra és a tetteinkre, hogy ne rosszabb kedve legyen miattunk másoknak, hanem feldobjuk egymás napjait, és akkor nem is lenne szükség egy képzeletbeli menedékhelyre.