Az áprilisi országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP kormány újabb kétharmados győzelmet aratott, Horváth László országgyűlési képviselő rekordszámú szavazattal szerzett újra mandátumot. A honatya arról beszélt portálunknak, hogy nem volt idő ünnepelni, dolgoztak tovább.

– Már jó ideje Magyarország és a mindennapjaink megszokott biztonsága a tét, napról-napra újabb kihívások állnak elénk, amelyekre gyors válaszokat kell adni. Állandó készenlétre és éberségre van szükség, úgy, hogy a döntéseink során ne tévesszük szem elől a hosszú távú céljainkat sem. Hosszú távon a két kulcskérdés: Magyarország biztonságának, valamint a döntéseink függetlenségének megőrzése. Ezek ráadásul erősen összefonódott fogalmak. Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy mennyire váratlanul válhat törékennyé a biztonságunk: migrációval, járvánnyal, a szomszédunkban zajló háborúval, energiaválsággal, szankciókkal és az ezek okozta inflációval kell szembenéznünk. Láttuk már 2010 előtt, hogy ha ezekre a kihívásokra az azonnali politikai haszon reményében adnánk választ, az hova vezetne. Ha mi is könnyen meghajolnánk mások akarata előtt, az a nemzeti döntéshozatal lehetőségének elvesztéséhez és a kiszolgáltatottsághoz vezetne a nagyhatalmak, a hitelezők, a szélsőségesen liberális hajlamú elit felé, azok felé, akiknek számunkra teljesen elfogadhatatlan jövőképük van Magyarországot illetően. Mi magyar gyermekekben, családban és nemzetben gondolkodunk – húzta alá Horváth László.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy az IMF és a hasonló hitelezők béklyóit már leráztuk az országról, így ma az energiafüggetlenség megőrzése az ország gazdasági függetlenségének kulcskérdése.

– A Mátrai Erőmű jelentősége épp ezért vitathatatlan, hiszen hazai erőforrásból, a külföldi piacoktól függetlenül állít elő energiát. Épp ezért az is vitathatatlan, hogy ameddig Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, addig az erőműben dolgozók számíthatnak a magyar kormányra. Emlékezhetünk, a baloldal bezáratta volna az erőművet, ezzel szemben mi a termelés fokozását tűztük ki célul. Ebben a súlyos energiaválságban bele se gondoljunk, hol tartanánk, ha a baloldal lehetőséget kapott volna a Mátrai Erőmű jövőjéről is dönteni. Az ilyen küzdelmeket is sikerre kell vinni, ezek vezetnek eredményre hosszú távon is. Vannak eredményeink Gyöngyös térségében is, hiszen megújult a 24-es út teljes gyöngyösi és Mátraházáig tartó szakasza, épül a nyugati elkerülő út, a szakemberek dolgoznak a Mátra és az autópálya közvetlen kapcsolatát segítő északi elkerülő tervein is. A nyugati elkerülő út új, eddig hiányzó nyomvonalán zajlik a földmunka, illetve a főúthoz csatlakozó szakaszán épül a pályaszerkezet.