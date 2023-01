Sajtóhírek szerint Mirkóczki Ádám azt tervezi, hogy újra megméretteti magát a következő önkormányzati választásokon 2024. Kérdésünkre megerősítette, valóban vannak ilyen tervei, de függetlenként, mint fogalmazott pártpolitikától mentesen képzeli el a jövőt is.

– Mindig is igyekeztem nyíltan kommunikálni arról ami a városban zajlik. Pártfüggetlenként szeretném a város polgárait képviselni. Ennek ellenére egyébként dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel az a tapasztalatom, hogy szakmai kérdésekben együtt lehet működni, a város érdekében korrekt szakmai kapcsolatban vagyunk – mondta, majd megerősítette, annak ellenére, hogy kormány és ellenzéki oldaláról is kapott támadást, valóban újra indulna a következő önkormányzati választáson a polgármesteri székért, de csak függetlenként.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, lakosságarányosan az egyik legnagyobb kormányzati kompenzációt, majd egymilliárd forintot kapott Eger. Erről Mirkóczki Ádám polgármester azt mondta: – Ez tényleges segítség, fontos lépés, ugyanakkor a város vesztesége 2023-ban több, mint 3 milliárd forintra tehető, így 2 milliárd forint továbbra is hiányzik ahhoz, hogy a költségvetés stabil legyen, egyáltalán meg tudjuk alkotni. Korábban számos alkalommal elmondtam a képviselőknek, meg kell húznunk a nadrágszíjat ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, amely egyébként egyfajta visszaigazolása is annak, hogy mekkora hiánnyal is küzd a város. Erről Oroján Sándor Fidesz-KDNP frakcióvezető és a köré tömörülő koalíció azt mondták riogatás, de sajnos úgy tűnik, hogy továbbra sem ismerik a város anyagi helyzetét, kiadásait.