– Segíteni fogunk a háziorvosi rendelőkön, mert ez a kötelességünk - emberként és képviselőként is – tette közzé Mirkóczki Zita egri önkormányzati tanácsnok.

Híradása szerint december 14-én, nem sokkal karácsony előtt írt válaszlevelet Mirkóczki Ádám polgármester a Vallon utcai háziorvosi rendelőkben praktizáló orvosoknak, válaszul a korábban számára írt levelükre. Akkor a doktorok mihamarabbi segítséget kértek a város első emberétől, hiszen az energiaválság és az elszálló gázárak miatt veszélybe került mind a négy rendelő fűtése, a betegek ellátása, a gyógyítás feltételeinek biztosítása több ezer egri számára.

– Akkor engem is megkerestek, mint a körzet önkormányzati képviselőjét. Utánajárva a kérdésnek és egyeztetve a rendelők távfűtését biztosító EVAT Zrt. vezérigazgatójával, Szűcs Tamás úrral, arra a következtetésre jutottunk, hogy szerencsére van megoldás a problémára. Ezt nemrég egy sajtótájékoztatón is hangsúlyoztam, ahol elmondtam, a januári közgyűlésen egy javaslattal fogok élni, amellyel több millió forintnyi támogatást tudunk biztosítani a háziorvosi rendelőknek a rezsi számlák kifizetésére, valamint ameddig ez nem kerül rendezésre, addig sem fogjuk engedni, hogy a szolgáltató kikapcsolja a fűtést a rendelőkben – ismertette. Hozzátette, meggyőződése, hogy egy ilyen nehéz helyzetben segítenünk kell egymáson, s egy önkormányzatnak, egy önkormányzati képviselőnek éppen ez a feladata.

– Különösen akkor, ha azokról beszélünk, akik minden nap azon fáradoznak, hogy gyógyítsanak és életeket mentsenek. Több ezer egri gyermek vagy éppen idős ember életét. És én ezt akkor is így gondolom, ha Mirkóczki Ádám nem. Hiszen ő ahelyett, hogy segítő kezet nyújtott volna a bajba jutott orvosoknak és betegeknek, inkább arrogáns stílusban nemet mondott nekik és majdhogynem még szándékos károkozással is megvádolta az orvosokat, miközben cinikus módon azt javasolta nekik, költözzenek össze egy rendelőbe. Felháborító ez a stílus és felháborító a válasz is. Egy segítségkérőbe nem belerúgni kell, hanem felemelni. Főleg akkor, ha olyanokról van szó, akiknek évek óta gyermekek, felnőttek, idősek ezrei köszönhetik egészségüket, ellátásukat. Ezután a "szép, kedves, karácsonyi gesztus" után csak még inkább biztos vagyok benne, hogy a lehető leghamarabb segítenünk kell a rendelőkön, mert egyrészt képviselői eskünknek is része volt a választók, az összes egri képviselete, másrészt ha mi nem nyújtunk nekik kezet, akkor sem a polgármester, sem a városvezetés nem fog. Nőként, anyaként, egriként pontosan tudom, hogy a stabil háziorvosi ellátás a kiszámítható és biztonságos mindennapok megteremtésének egyik legfontosabb alapja. Nem hagyhatjuk, hogy ezt akár az energiaválság, akár Mirkóczki Ádám hanyagsága veszélybe sodorja. Segíteni fogunk a háziorvosi rendelőknek – részletezte Mirkóczki Zita.

Minderről Mirkóczki Ádámot is megkérdeztük, aki elmondta, nagyon örül neki, hogy Mirkóczki Zita három év után felfedezte a körzetét és érdemben foglalkozik ottani ügyekkel, de veszélyes amit csinál.

– Végtelenül elszomorít, hogy sok évnyi képviselőség után alapvető tényekkel, jogszabályokkal nincs tisztában. Nem igaz, hogy nem támogatjuk a rendelőket, hiszen önkormányzati támogatásban részesülnek. A megfelelő jogszabályok értelmében mindannyiuknak ingyen ingatlant biztosítunk, továbbá az alapvető eszközöket is. Ezen túl, ha az ingatlanban karbantartási feladat van, azt az önkormányzat ingyen végzi el számukra. Szintén jogszabály rögzíti, hogy közvetlenül az államtól havi 520 ezer forint rezsitámogatást kapnak, valamint bértámogatás és körzetfinanszírozás is jár nekik ezen feladataikra. A háziorvosi praxisokat egységesen kezeli az önkormányzat. Nem emelhetünk ki néhányat, hiszen mindannyiuknak szüksége lehet most a támogatásra, mindannyiuk működése egyformán fontos. Mindegyik rendelő egri polgárokon segít, az ő ellátásukért felel, tehát ha támogatjuk őket pluszforrással, akkor egységesen kell támogatnunk őket. Amit most Mirkóczki Zita csinál az veszélyes, hiszen nem lenne fair, ha az ő körzetében támogatást osztanánk, viszont más körzetek nem kapnának. Vélhetően ennek az az oka, hogy így tudott belém kötni, de ezzel félrevezeti az egrieket, a közvéleményt. A Senator Ház esete is hasonló volt, ahol szinte teljesen elengedtük a bérleti díjat az üzemeltetőknek, majd egy tucat vendéglátós, jogos felháborodással ugyan ezt kérte – emlékeztetett a polgármester.

(Képünk illusztráció.)