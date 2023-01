Nincs telünk. Havat csak mutatóban láttunk eddig, az is elolvadt egy-két nap alatt. Látunk viszont mást, unalomig ismert képeket. Az udvarokon, közterületen, út menti árkokban idén január végére újra felhalmozódtak az illegális szemétkupacok.

Az ablakomból látom, hogy a szemközti portán már megint derékig ér a szemét. Tavaly tavasszal eltakarítottak innen minden kacatot, de hiába, mostanra ismét hegyekben áll a szétrepedt műanyag szék, az elektronikai hulladék, aminek nem itt lenne a helye. Szomorú, hogy ezt az alja munkát ráadásul gyerekekre bízták a felnőttek. Amikor cipelték az udvarra a lomot, meg is szólítottam az egyik kiskamaszt, vajon mi lesz ennek a sorsa.

Megrántotta vállát, úgy mondta, majd lesz vele valami. Kérdeztem tőle, tudja-e, hogy a vele egykorú helyi gyerekek egy civil szervezetnek köszönhetően rendszeresen takarítják az utcákról mások szemetét, hogy tiszta legyen a falu. Úgy válaszolt, hogy ezeket az akciókat ő is szereti, s ezekben részt is szokott venni.

Naiv kérdés, hogy akkor mégis ki a hunyó ebben a játékban. A múlt évben szigorodott a köztisztasággal kapcsolatos helyi, önkormányzati rendelet. Nem szeretek ellenséget gyártani, de jelezni fogom a hivatalban a jelenséget. Nemcsak azért, mert bántja szememet a szemét, hanem azért is, mert jó lenne, ha végre tényleg érvényre juthatna egy közösség egyszerű akarata: tiszta, egészséges környezetben élni.